Арешт банківського рахунку Google Росія унеможливив функціонування російського офісу.

Російська "дочка" Google-ТОВ "Гугл" - подала заяву про власне банкрутство.

Відповідну заяву подано до арбітражного суду Москви, про це повідомляє російське пропагандистське видання "Інтерфакс".

Раніше ТОВ "Гугл" розмістило на Федресурсі повідомлення про намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання власного банкрутства.

Російська компанія заявила, що з 22 березня 2022 року "передбачає власне банкрутство і неможливість виконання грошових зобов'язань".

У прес-службі Google заявили, що арешт банківського рахунку Google Росія унеможливив функціонування російського офісу.

Арешти активів Google:

26 травня суд заарештував активи російського підрозділу Google на 500 млн рублів за заявою телеканалу "Зірка". Він теж домагається відновлення свого каналу на YouTube.

Також з Google був стягнутий оборотний штраф в 7,7 млрд рублів — за невидалення забороненої в Росії інформації.

До цього російська "дочка" компанії почала процедуру банкрутства.

28 травня суд Москви заарештував рахунки Google у Росії на 1 мільярд рублів.

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