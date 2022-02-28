За їх словами, економічні витрати для Росії будуть на порядок більше, ніж втрачені можливості в попереднє десятиліття економічного застою.

Низка російських економістів написали відкритого листа проти війни в Україні.

"Ми, спільнота економістів, які працюють в університетах і науково-дослідних центрах в Росії та за її межами, заявляємо рішучий протест проти війни, розпочатої 24 лютого 2022 року російською владою проти України. Ми вимагаємо негайного припинення бойових дій і виведення російських військ з України. Напад на Україну - це акт безпідставної агресії проти сусідньої суверенної держави", - йдеться в листі.

Також економісти пророкують серйозні негативні наслідки для економіки Росії - зростання цін, падіння доходів та інвестицій, знецінення заощаджень, подальше скорочення соціальних витрат, прискорена втрата людського капіталу в результаті еміграції. Вони підкреслили, що економічні витрати для Росії будуть на порядок більше, ніж втрачені можливості в попереднє десятиліття економічного застою.

"Ми вважаємо, що дії керівництва Росії завдають величезної шкоди майбутньому Росії. Розв'язуючи війну проти України, керівники Росії діють проти інтересів російських громадян. Ми вимагаємо негайного припинення агресії", - йдеться в листі.

Лист підписали понад сто економістів.

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