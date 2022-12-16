Банк Володимира Потаніна зупинив операції з доларами, євро та дирхамами.

Банк одного зі спонсорів війни Росії проти України Володимира Потаніна зупинив операції в доларах, євро та дирхамах. У Росбанку заявили, що транзакції можуть заблокувати через санкції, які ввели США.

"У поточних умовах ми призупинили операції в доларах США, євро та дирхамах, а також операції з юрисдикціями США і ЄС, оскільки на даний момент ми не можемо запропонувати маршрутизацію, яка дозволяє гарантувати, що кошти клієнтів не будуть заблоковані іноземними банками-кореспондентами", - йдеться в повідомленні Reuters.

За даними видання, нові обмеження не стосуються найбільшого в світі виробника паладію та рафінованого нікелю – компанії "Норнікель".

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Санкції проти Потаніна - що відомо

У травні "Інтеррос" Потаніна купив Росбанк у Societe Generale. Пізніше олігарх придбав 35% акцій TCS Group, яка володіє банком "Тінькофф".

Великобританія ввела санкції щодо друга Путіна 29 червня. Міністерство фінансів США оголосило про подібний крок 15 грудня. Зазначається, що це частина пакету заходів, спрямованих на російський сектор фінансових послуг, і є кроком до поглиблення ізоляції Росії та ускладнення фінансування війни проти України.

Поки що "Норнікель" і "Тінькофф" не потрапили до списку санкцій, тому що частки Потаніна становлять менше 50%.

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