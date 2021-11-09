Рівень прямих іноземних інвестицій в Україну в уряді назвали рекордним за останні роки, а в Нацбанку - низьким і не суттєвим для економіки.

Надходження іноземних інвестицій в Україну залишається низькими та не відіграють суттєвої ролі ані в стимулюванні економічної активності, ані в пропозиції іноземної валюти на ринку.

Про це голова Ради Нацбанку Україні Богдан Данилишин повідомив на сторінці в Facebook.

За його словами, за перших 9 місяців 2021 року виплата доходів від прямих інвестицій на користь нерезидентів становили майже $11 млрд.

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"Із них $5,2 млрд - виплачені дивіденди, $5,2 млрд - реінвестовані доходи, $0,6 млрд - процентні виплати на користь прямих іноземних інвесторів. Окрім того, за портфельними інвестиціями чиста виплата доходів на користь іноземних інвесторів становила $2,2 млрд", - повідомив Данилишин.

Він пояснив, що без врахування $5,2 млрд реінвестованих доходів, отриманих нерезидентами в Україні, інвестиції прямих інвесторів у підприємства прямого інвестування в Україні становили лише $744 млн.

"Відповідні прямі інвестиції в акціонерний капітал (без урахування реінвестованих доходів) лише незначно перевищили обсяги виплат прямим іноземним інвесторам через боргові інструменти ($0,5 млрд за 9 місяців 2021 року) та, не враховуючи кризового 2020 року (+$474 млн за 9 міс.), були найнижчими з 2014 року", - повідомив Данилишин.

За його словами, така динаміка іноземних інвестицій вимагає від уряду сфокусувати зусилля на створенні умов для залучення як іноземних, так і внутрішніх інвестицій й розвитку інвестиційно-спрямованої моделі економіки України.

Шмигаль про рекордні інвестиції

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні за ІІІ квартали 2021 року зафіксовано "рекордний рівень" прямих іноземних інвестицій за останні роки - 4,8 млрд доларів.

За його словами, при цьому за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 - 4,5 млрд доларів.

"Значна частина інвестицій, яка зараз надходить - це реінвестиції. Тому одне з важливих завдань перед новою очільницею Міністерства економіки - це робота з іноземними інвесторами та подальше покращення інвестиційного клімату в Україні", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Національному банку повідомили, що міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% і на 1 листопада склали 29,654 млрд доларів. Зростання резервів відбулося передусім через валютні надходження на користь уряду та купівлю валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

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Автори: Олександр Топчій, Катерина Гірник