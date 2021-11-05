Зростання резервів відбулося передусім через валютні надходження на користь уряду та купівлю валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% і на 1 листопада склали 29,654 млрд доларів.

Як повідомила прес-служба Національного банку, зростання резервів відбулося передусім через валютні надходження на користь уряду та купівлю валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

Загалом динаміку резервів упродовж жовтня визначали, зокрема, операції з управління державним боргом. Так, валютні надходження на користь уряду склали $1,145 млрд, зокрема, 588,7 млн євро – транш від Європейської комісії, а $431,9 млн – від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).

Читайте такожУ другій половині листопада курс долара зміниться - прогноз

Також на динаміку резервів вплинули операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Більшу частину жовтня пропозиція на міжбанківському валютному ринку переважала попит, що дало змогу Національному банку викупити в резерви $752,2 млн. Водночас для згладжування надмірних девальваційних коливань упродовж місяця регулятор продав $49,6 млн.

Крім цього, динаміку резервів визначала переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їхня вартість зросла на $98,8 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,9 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - зазначили у НБУ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у вересні 2021 року зменшилися на 9,2% і станом на 1 жовтня склали 28,705 млрд дол.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Жирій