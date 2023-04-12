Крім того, передбачається ще додаткове фінансування.

Україна отримає від Світового банку $200 мільйонів у виді гранту. Кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

"Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проект із відновлення енергетичної інфраструктури України", - повідомляє Bloomberg.

Передбачається, що буде виділено додаткове фінансування від партнерів у розмірі до $300 мільйонів. Їх передадуть у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проекту.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика - один з пріоритетів.

"Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області", - повідомив Шмигаль.

За його словами, також на зустрічі з представникам СБ вони обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (Фінансовий Рамштайн).

"Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проект страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", - розповів очільник уряду.

Шмигаль висловив вдячність партнерам зі Світового банку за підтримку України та української програми відновлення, яка стане "найбільшим проектом відбудови в Європі з часів Другої світової війни".

Фінансова допомога Україні

У лютому повідомлялося, що США виділять $6 мільярдів на фінансування дефіциту держбюджету України.

Наприкінці березня стало відомо, що Світовий банк надасть кошти у розмірі 132 мільйона доларів для досягнення нових цілей щодо підтримки відновлення українського сільськогосподарського виробництва, яке постраждало від повномасштабної війни.

Японія також вирішила надати Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі $ 5,5 млрд.

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