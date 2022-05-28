Нацбанк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу для банків.

Національний банк України попри усі виклики, пов'язані з повномасштабним вторгненням агресора, повністю контролює ситуацію на валютному ринку.

Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.

"Загалом ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. В умовах триразового скорочення операцій на міжбанківському ринку, порівняно із довоєнним періодом, функцію маркет-мейкера на ринку виконує Національний банк, обсяг міжнародних резервів якого станом на 1 травня 2022 року становив майже 27 млрд доларів США", - зазначив Данилишин.

При цьому, за його словами, немає жодних фундаментальних причин для неконтрольованої динаміки обмінного курсу гривні.

"Про відсутність фундаментальних причин для неконтрольованої динаміки обмінного курсу гривні свідчить також стан поточного рахунку платіжного балансу України, який за результатами 1 кварталу 2022 року був зведений із профіцитом 2,5 млрд доларів США, тоді як за відповідний період минулого року його дефіцит становив -0,5 млрд доларів США", - повідомив голова Ради Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.