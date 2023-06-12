Дата повернення довоєнного оподаткування поки невідома.

Повернення до довоєнного оподаткування та скасування низки податкових пільг з 1 липня, що раніше анонсували депутати, не відбудеться.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, зазначивши при цьому, що поки невідома нова дата ухвалення відповідного закону у другому читанні.

"Відміна "єдиного податку 2%", скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО - всього цього з 1 липня не буде", - написав депутат.

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Податки під час війни

У березні 2022 року Зеленський анонсував нову податкову модель на час і після війни.

В офісі президента обговорювалося проведення в Україні достатньо радикальної податкової реформи, яка передбачатиме зменшення ставок.

Обговорювалася модель, яка називається "10-10-10": 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО і 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ і військовий збір 3%. Однак при цьому передбачалося майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства і такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухилення від сплати податків.

29 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

Законопроект № 8401 передбачав з 1 липня 2023 року скасувати можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу, скасування можливості для ФОП платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок, а також відновлення проведення документальних перевірок.

Такі податкові стимули були прийняті парламентом у березні 2022 року. Скасування пільг для бізнесу є одним із зобов'язань України перед МВФ щодо відновлення довоєнного стану податкової політики.

7 червня 2023 року президент Україні Володимир Зеленський заявив про те, що поки в Україні йде війна введення податкової реформи для зниження податкового тиску неможливе.

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