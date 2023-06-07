У березні 2022 року Зеленський анонсував нову податкову модель на час і після війни.

Поки в Україні йде війна введення податкової реформи для зниження податкового тиску неможливо.

Таку заяву під час прес-конференції зробив президент України Володимир Зеленський, зазначивши при цьому, що саму ідею реформи, при якій податок на додану вартість, на прибуток і податок на доходи фізичних осіб мають становити по 10%, він підтримує.

При цьому президент пояснив, чому до кінця війни введення нової податкової реформи неможливе.

Відео дня

"Тому що війна. Тому що є домовленість з Міжнародним валютним фондом. Тому що ми - дотаційна економіка. Тому що ми не встановлюємо правила зараз... Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших країн. Тому ми повинні рахуватися", - зазначив Зеленський, підкресливши при цьому, що економіка України зараз не генерує гроші.

"Тобі дають гроші і кажуть, що ти повинен повернути. Мало того, ти ще повинен показати здатність. І коли ти показуєш свої здібності під час війни, коли є великі ризики через відхід бізнесу і втрати робочих місць... якщо ти це все показуєш і при цьому ти хочеш знизити податки, тобі ніхто не дасть такої можливості",-сказав він.

Водночас, президент зазначив, що після перемоги України над Росією реалізація реформи стане реальністю.

"У багатьох важливих речах держава буде йти назустріч суспільству. Це факт. По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, в Польщі заробляє тисячу доларів, а у нас 500-600. Ви не повернете цю людину. І тому будуть важливі різні фінансові новації. Тому ця програма мені подобається", - сказав Зеленський.

У чому суть нової податкової реформи

У березні 2022 року Зеленський анонсував нову податкову модель на час і після війни.

В агусті 2022 року в офісі президента обговорювалося проведення в Україні достатньо радикальної податкової реформи, яка передбачатиме зменшення ставок.

Обговорювалася модель, яка називається "10-10-10": 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО і 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ і військовий збір 3%. Однак при цьому передбачалося майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства і такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухилення від сплати податків.

Вас також можуть зацікавити новини: