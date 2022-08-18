Серед іншого розглядається можливість скасування відшкодування ПДВ на сировинні товари.

В Офісі президента обговорюється проведення в Україні достатньо радикальної податкової реформи, яка передбачатиме зменшення ставок.

Про це в інтерв'ю Forbs Україна повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

"Остаточного рішення ще немає. Але ми обговорюємо модель, яка називається "10–10–10": 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ та воєнний збір 3%. Однак при цьому – майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків", - зазначив він.

При цьому Шурма підкреслив, що в тому числі обговорюється часткове скасування можливості відшкодування ПДВ.

"Ще одна ідея – податкові стимули для розвитку переробної промисловості, які передбачають скасування відшкодування ПДВ на сировинні товари", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд презентує нову податкову модель, яка діятиме в Україні під час війни та періоду післявоєнної розбудови. Тоді ж глава держави розповів про початкові кроки податкової реформи.

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