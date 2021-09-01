США вже надали Україні 55 мільйонів доларів допомоги на боротьбу із COVID-19 і пожертвували майже 2,2 мільйона доз вакцин від коронавірусу.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги і 12,8 мільйона підтримки проти COVID-19.

Як йдеться у стенограмі на сайті Білого дому, про це заявили американські посадовці під час брифінгу стосовно візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Зокрема, США вже надали Україні 55 мільйонів доларів допомоги на боротьбу із COVID-19 і пожертвували майже 2,2 мільйона доз вакцин від коронавірусу.

Американський посадовець повідомив, що США мають намір продовжувати надавати допомогу Україні, в тому числі забезпечити безпечне зберігання вакцин у холодильних камерах і надати додаткові 12,8 мільйона доларів допомоги проти COVID-19.

Також США має намір надавати гуманітарну допомогу для українців зі сходу України, на яких вплинула криза через дії Росії.

"Ми раді оголосити, що цього року уряд США надасть додаткові 45 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу, аби допомогти українцям, які як і раніше потребують її", - заявив він.

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Візит Зеленського до США

31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

В рамках візиту планується підписати три документи: про оборонне партнерство, проекти в галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки і співпраці в космічній сфері.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час робочого візиту до США у складі української делегації підтвердив, що Київ працює над приїздом американського президента в Україну.

Автор: Віталій Саєнко