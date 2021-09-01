Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже $20 млн надійде найближчим часом та буде розвезена до регіонів силами благодійних фондів.

У рамках співпраці з урядом США Україна отримає інноваційні лікарські засоби проти коронавірусу.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже $20 млн надійде найближчим часом та буде розвезена до регіонів силами благодійних фондів.

Зазначається, що відповідні домовленості фіналізували в рамках візиту президента Володимира Зеленського до США.

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"Уряд США спільно з компанією-виробником в якості гуманітарної допомоги надасть нам інноваційні ліки проти COVID-19. Вони вже зареєстровані FDA та рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В Україну направлять 20 тис. флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тис. флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Препарати вже сформовані у вантаж та транспортуються до аеропорту для відправки в Україну.

"Діють вони безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню", - пояснив міністр.

Раніше повідомлялося, що МОЗ закупив 2784 флаконів препарату Тоцилізумаб та завершує закупівлю 14 346 упаковок Ремдесевіру.

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Автор: Леся Лещенко