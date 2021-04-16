Степанов переконаний, що мінімальна заробітна плата лікаря має бути не меншою за 23 тис. грн, середнього медичного персоналу - 17 тис. грн, а молодшого - 12 тис. грн.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що МОЗ розробило законопроект щодо прив'язки мінімальної заробітної плати медичних працівників до певної кількості прожиткових мінімумів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

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"Міністерством охорони здоров'я підготовано законопроект, яким пропонується прив'язати мінімальну заробітну плату наших медпрацівників до відповідної кількості прожиткових мінімумів. Це дозволить вивести заробітні плати наших лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу до прийнятного рівня", - розповів Степанов.

Він наголосив, що мінімальна заробітна плата лікаря має бути не менша за 23 тис. грн, середнього медичного персоналу - 17 тис. грн, а молодшого - 12 тис. грн.

Міністр також підкреслив, що Україні потрібно постійно вкладати кошти у підготовку власних медичних кадрів, інфраструктуру та оснащення медичних закладів, а також звернути увагу на науковий потенціал держави.

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Автор: Тетяна Поляковська