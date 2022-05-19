Стагфляція викликана порушенням внутрішньоекономічних закономірностей, що приводять до поєднання інфляції і стагнації виробництва.

Світова економіка дедалі більше піддається загрозі стагфляції, що нагадує випробування 1970-х років, і це є проблемою для світових фінансових керівників, які долають наслідки війни в Україні.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на заяву міністра фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

"Війна в Україні має додаткові наслідки для економіки. Це означає підвищення інфляції разом із втратою імпульсу відновлення після пандемії. Нам доведеться обговорити, що ми можемо зробити, щоб уникнути сценаріїв стагфляції", – цитує видання Лінднер.

Стагфляція - це кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.

В значних масштабах проявилася в 1970-х рр., охопивши слідом за США велику частину розвинутих держав. З кінця 1980-х рр. з'явилася в колишньому СРСР і у всіх колишніх соціалістичних країнах. В обох випадках стагфляція була викликана порушенням внутрішньоекономічних закономірностей, що приводять до поєднання таких логічно несумісних явищ як інфляція і стагнація.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України на 30% цього року. Наприкінці березня ЄББР прогнозував скорочення на 20%.

Вас також можуть зацікавити новини: