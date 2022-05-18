Нові санкції, які можуть ввести західні країни проти РФ, зокрема ембарго на імпорт з Росії нафти та газу, завдадуть ще більшої шкоди російській економіці.

Рівень падіння економіки Росії вже становить від 8,5% до 11%.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив радник керівника офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

"Навіть без введення шостого пакета санкцій оцінки падіння російської економіки становлять від 8,5 до 11%. Їх економіка в 10 разів більша, ніж наша - 1 трлн 700 млрд доларів. 10% від цього - 170 млрд доларів - це приблизно як вся наша економіка у 2021 році. Тобто вони вже втратили більше, ніж річна економіка України, навіть не маючи війни на своїй території", - повідомив Милованов.

Він додав, що нові санкції, які можуть запровадити західні країни проти РФ, зокрема ембарго на імпорт з Росії нафти та газу, завдадуть ще більшої шкоди російській економіці.

Санкції проти РФ:

10 травня міжнародна робоча група з санкцій проти Росії, яку очолюють Керівник ВП Андрій Єрмак і екс-посол США в Росії Майкл Макфол, представила Дорожню карту енергетичних санкцій проти РФ.

Документ деталізує тему енергетичних санкцій, допомагаючи урядам і компаніям у всьому світі формувати пропозиції щодо санкційної політики щодо Росії.

Автори дорожньої карти енергетичних санкцій звертають увагу на те, що бюджет Росії базується на доходах від продажу енергоносіїв, перш за все в країни Європи. З 24 лютого Європейський Союз щодня платив близько 800 млн дол. за імпорт російських нафти та газу.

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