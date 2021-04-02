Раніше при фінансуванні не враховувалася тяжкість випадку.

В Україні стартувала оновлена програма медичних гарантій. Зокрема, з 1 квітня вп'ятеро у порівнянні з минулим роком зріс тариф на лікування інсульту. Він тепер може досягати 97 тисяч гривень - залежно від тяжкості випадку. Ці гроші лікарням виплачує держава. Самим пацієнтам нічого платити не потрібно.

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Як пише "Сьогодні", про це в ефірі телеканалу "Україна" розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Суттєво підвищили тарифи на лікування такої хвороби як інсульт. Наведу маленький приклад. 1 квітня минулого року тариф, який держава платила за лікування інсульту, був 19,3 тис.гривень – без будь-якої різниці, який стан у людини після інсульту. Зараз тариф збільшено до 97 тис. гривень залежно від методу лікування, від того, який саме інсульт", – пояснив міністр.

Він додав, що серцево-судинні захворювання в структурі причин смертності в Україні посідають перше місце з показником 67%.

В цілому в перелік безкоштовних послуг при інсульті та інфаркті тепер входять:

діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (інсульт),

проведення стентування (інфаркт);

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

реабілітаційна допомога в гострому періоді.

Також Степанов нагадав, що істотно підвищений тариф на лікування онкохворих. Також запроваджені нові пакети послуг, наприклад, пакет лікування онкогематологічних хворих.

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Автор: Вікторія Гордієнко