Новий реєстр містить 297 позицій, з яких вартість 93 буде відшкодовуватися повністю.

У Міністерстві охорони здоров'я затвердили нову редакцію реєстру лікарських засобів за програмою "Доступні ліки".

Читайте такожВ Україні стартує сервіс, який допоможе онкохворим отримати ліки безоплатноЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

"МОЗ затвердило нову редакцію реєстру лікзасобів, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки". Новий реєстр містить 297 позицій лікарських засобів, що на 33 позиції більше, ніж у попередньому. З них 93 будуть відшкодовуватися повністю. Відповідно, пацієнти, які хворіють на серцево-судинні захворювання, астму та діабет другого типу, за цією програмою отримають необхідні ліки, частину яких компенсуватиме держава", - розповів він.

За словами Іващенка, цьогоріч до програми "Доступні ліки" також включено три нові міжнародні непатентовані назви лікарських засобів: варфарин, ніфедипін та ацетилсаліцилова кислота.

"З метою зменшення попиту на наркотики, нові види психоактивних речовин та забезпечення протидії їх незаконному обігу, а також покращення доступності до наркотичних лікарських засобів для надання ефективної медичної допомоги особам, які її потребують, МОЗ розробило розпорядження Кабінету міністрів про схвалення державної політики щодо наркотиків на період до 2030 року, а також трирічний план заходів", - повідомив заступник міністра.

Також додатково було розроблено ще два проекти постанов уряду про внесення змін до ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з культивування рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджує обсяги квот на 2021 рік.

Крім того, спільно з Держлікслужбою МОЗ напрацювало зміни щодо здійснення дистанційної торгівлі лікзасобами – сьогодні відповідний проект буде оприлюднений для громадського обговорення і направлений до органів виконавчої влади для погодження.

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Автор: Антоніна Доломанжи