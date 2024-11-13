Зазначається, що угорський центробанк, ймовірно, перестарався з пом'якшенням ставок.

Перемога Дональда Трампа може стати політичним благом для угорського лідера Віктора Орбана, але в економічному плані - це погана новина для Будапешта. Новий президент США посилює інфляційні ризики.

Видання Reuters пише, що в той час як форинт і так перебував на задвірках після останнього зниження ставки угорським центральним банком у вересні, приголомшлива перемога Трампа призвела до того, що найгірша валюта Центральної Європи опустилася до рівня 2022 року, коли банк почав екстрене підвищення ставок.

Деякі стратеги і керівники фондів кажуть, що це може бути лише прелюдією до серйознішого падіння, якщо Трамп виконає свої передвиборчі обіцянки щодо підвищення тарифів стосовно Китаю і Європи.

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"Перемога Трампа на виборах додає нові ризики для Угорщини", - сказав Роджер Марк, аналітик керуючої компанії Ninety One.

При цьому він додав, що динаміка форинта після виборів у США була "набагато кращою, ніж очікувалося", попри початкове падіння.

За словами стратега Societe Generale Марека Дрімала, незважаючи на те, що в Угорщині, як і раніше, діє найвища в ЄС базова ставка в 6,5%, центральний банк країни, ймовірно, перестарався з пом'якшенням ставок.

Зіткнувшись зі слабкою економікою, уряд Орбана неодноразово чинив тиск на центробанк, вимагаючи різкого зниження ставок, оскільки він готується до виборів у 2026 році.

Міністр фінансів Міхалі Варга, який, як очікується, змінить критика Орбана Дьєрдя Матолчі на посаді глави банку, заявив, що інфляція має бути головним пріоритетом банку, але він також має "співпрацювати" з урядом у питаннях економічної політики.

Деякі інвестори побоюються, що більшість політиків, які підтримують Орбана, може призвести до більш різкого зниження ставок для стимулювання зростання напередодні виборів, що вдарить по курсу форинта і підстьобне інфляцію, яка торік перевищила найвищий рівень у ЄС - понад 25%.

"Наступному керівнику доведеться обирати між зміцненням довіри до центрального банку та його незалежності шляхом зосередження уваги на його основній меті - досягненні цінової стабільності - та поступкою зростаючому політичному тиску, щоб підтримати економічне зростання", - говорить Віктор Сабо, керуючий фондом abrdn.

Вибори президента США - заяви Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через перемогу Дональда Трампа на виборах у США Європейський союз має виробити нову стратегію дій щодо України. За його словами, такий результат виборів ставить на порядок денний питання про спроможність Європи самостійно продовжувати військову і фінансову допомогу Україні.

Після телефонної розмови з новим президентом США, Орбан заявив про "великі плани на майбутнє".

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