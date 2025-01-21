Зазначається, що представники криптоіндустрії побоюються наслідків деяких рішень Трампа.

Новий президент США Дональд Трамп, який своїми передвиборчими обіцянками надихнув криптоіндустрію, перед інавгурацією запустив свій токен. Представники криптосвіту стурбовані наслідками.

Видання The Atlantic пише, що ціна за токен Трампа зросла з 6 доларів до понад 70 доларів приблизно за добу. Оскільки дві афілійовані з Трампом компанії володіють 80% загального обсягу пропозиції монети, Трамп, по суті, вивів понад 10 мільярдів доларів за одні вихідні.

За оцінками Axios, за цей період $TRUMP показав близько 89% чистої вартості Трампа, що робить його одним із найбагатших людей у світі. Пізніше Меланія Трамп оголосила про випуск власної монети - $MELANIA.

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І $TRUMP, і $MELANIA - це так звані мемкоїни. У них немає ні основ бізнесу, ні практичного застосування. Мемкоїни зазвичай розкручуються за лічені хвилини, злітають до сильно завищених відміток у соціальних мережах і тут же скидаються на тих, хто купився на них із запізненням на кілька миттєвостей. Це неймовірно ефективна, неймовірно передбачувана і неймовірно хижа схема.

Дуга ринкового циклу мемкоїна майже завжди прагне до нуля. Інсайдери та ранні послідовники отримують швидкий прибуток за рахунок тих, хто прийшов пізніше. І хоча цілком можливо, що глобальний вплив Трампа надає $TRUMP більшої стійкості, але він, імовірно, ще більш волатильний, ніж такі криптовалюти, як біткоїн. Вартість $TRUMP уже впала більш ніж наполовину і зараз становить менше ніж 8 мільярдів доларів.

При цьому виникає питання, у що виллються нові десятки мільярдів доларів, обіцяні Трампом на папері, у реальному світі, адже більшу частину загального обсягу токенів ще не випущено, і будь-яка спроба почати переведення в готівку грошей, безсумнівно, призведе до різкого зростання цін. Проте, навіть після того, як Трамп пообіцяв новий золотий вік для криптовалют, його нові гіпотетичні мільярди практично закріплюють його зацікавленість у більш вільному підході до індустрії.

Інша потенційна проблема полягає в тому, що через слабке регулювання мемкоїнів їх може купити будь-хто - чи то 12-річний підліток із кредитною карткою батьків, чи то північнокорейські хакери, які бажають отримати важелі впливу на світову економіку. Існує також імовірність того, що гамбіт Трампа з мемкоїнами може надихнути інших світових політичних і культурних лідерів на випуск аналогічних монет.

Хоча більша частина криптовалютного світу з нетерпінням чекала на повернення Трампа, почуття тривоги оселилося в низці найбільших захисників індустрії, які визнають, що мемкоїни не зовсім добре відображаються на криптовалюті.

"Мемкоїни мають нульову вартість", - нагадав інвестор Баладжі Шрінівасан. "Немає ніякого створення багатства... І після початкового стрибка ціна в кінцевому підсумку руйнується, і останні покупці втрачають усе".

Нік Картер, відомий криптоінвестор і прихильник Трампа, вважає, що занепокоєння свідчить про паніку, про повільно зростаюче почуття, що Трампа неможливо контролювати так, як хотілося б індустрії.

Трамп і криптовалютний світ - останні новини

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про запуск мемкоїна $TRUMP. У перший день випустили 200 мільйонів монет.

За кілька днів майбутня перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти - мемкоіна $MELANIA.

20 січня Bitcoin досяг історичного максимуму в 109 241 долар на тлі підготовки до інавгурації Трампа, але після церемонії на ринку криптовалют відбулися зміни. Зокрема, сильно подешевшали Bitcoin, а також мемкоїни республіканця та його дружини.

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