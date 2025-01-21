Новий президент США Дональд Трамп, який своїми передвиборчими обіцянками надихнув криптоіндустрію, перед інавгурацією запустив свій токен. Представники криптосвіту стурбовані наслідками.
Видання The Atlantic пише, що ціна за токен Трампа зросла з 6 доларів до понад 70 доларів приблизно за добу. Оскільки дві афілійовані з Трампом компанії володіють 80% загального обсягу пропозиції монети, Трамп, по суті, вивів понад 10 мільярдів доларів за одні вихідні.
За оцінками Axios, за цей період $TRUMP показав близько 89% чистої вартості Трампа, що робить його одним із найбагатших людей у світі. Пізніше Меланія Трамп оголосила про випуск власної монети - $MELANIA.
І $TRUMP, і $MELANIA - це так звані мемкоїни. У них немає ні основ бізнесу, ні практичного застосування. Мемкоїни зазвичай розкручуються за лічені хвилини, злітають до сильно завищених відміток у соціальних мережах і тут же скидаються на тих, хто купився на них із запізненням на кілька миттєвостей. Це неймовірно ефективна, неймовірно передбачувана і неймовірно хижа схема.
Дуга ринкового циклу мемкоїна майже завжди прагне до нуля. Інсайдери та ранні послідовники отримують швидкий прибуток за рахунок тих, хто прийшов пізніше. І хоча цілком можливо, що глобальний вплив Трампа надає $TRUMP більшої стійкості, але він, імовірно, ще більш волатильний, ніж такі криптовалюти, як біткоїн. Вартість $TRUMP уже впала більш ніж наполовину і зараз становить менше ніж 8 мільярдів доларів.
При цьому виникає питання, у що виллються нові десятки мільярдів доларів, обіцяні Трампом на папері, у реальному світі, адже більшу частину загального обсягу токенів ще не випущено, і будь-яка спроба почати переведення в готівку грошей, безсумнівно, призведе до різкого зростання цін. Проте, навіть після того, як Трамп пообіцяв новий золотий вік для криптовалют, його нові гіпотетичні мільярди практично закріплюють його зацікавленість у більш вільному підході до індустрії.
Інша потенційна проблема полягає в тому, що через слабке регулювання мемкоїнів їх може купити будь-хто - чи то 12-річний підліток із кредитною карткою батьків, чи то північнокорейські хакери, які бажають отримати важелі впливу на світову економіку. Існує також імовірність того, що гамбіт Трампа з мемкоїнами може надихнути інших світових політичних і культурних лідерів на випуск аналогічних монет.
Хоча більша частина криптовалютного світу з нетерпінням чекала на повернення Трампа, почуття тривоги оселилося в низці найбільших захисників індустрії, які визнають, що мемкоїни не зовсім добре відображаються на криптовалюті.
"Мемкоїни мають нульову вартість", - нагадав інвестор Баладжі Шрінівасан. "Немає ніякого створення багатства... І після початкового стрибка ціна в кінцевому підсумку руйнується, і останні покупці втрачають усе".
Нік Картер, відомий криптоінвестор і прихильник Трампа, вважає, що занепокоєння свідчить про паніку, про повільно зростаюче почуття, що Трампа неможливо контролювати так, як хотілося б індустрії.
Трамп і криптовалютний світ - останні новини
Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про запуск мемкоїна $TRUMP. У перший день випустили 200 мільйонів монет.
За кілька днів майбутня перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти - мемкоіна $MELANIA.
20 січня Bitcoin досяг історичного максимуму в 109 241 долар на тлі підготовки до інавгурації Трампа, але після церемонії на ринку криптовалют відбулися зміни. Зокрема, сильно подешевшали Bitcoin, а також мемкоїни республіканця та його дружини.