Він зазначив, що досить оптимістично дивиться на перспективи отримання другого траншу.

Україна для отримання другого траншу за поточною програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом має виконати п'ять ключових вимог.

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Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це завершення дії наприкінці березня або в кінці опалювального сезону верхнього обмеження за ціною на газ для населення в 6,99 грн за кубометр. Це узгодження макропоказників 2022-2023 років, це дуже технічна фінансова дискусія, яка ведеться на рівні департаментів і відділів МВФ і департаментів і відділів Мінфіну. І ще три ключові питання - судова реформа. Це - закон Про Вищу раду правосуддя, закон про посилення кримінальної відповідальності за незаповнення або неналежне заповнення декларацій, а також закон про НАБУ – про призначення керівника і його легітимізацію у відповідність з Конституцією України", - сказав Шмигаль.

Прем'єр сподівається, що парламент прийме всі зазначені законопроекти.

Він зазначив, що досить оптимістично дивиться на перспективи отримання другого траншу.

"У нас з МВФ оптимістичний погляд у майбутнє. У нас є час, щонайменше, до кінця березня, поки не закінчиться дія обмеження за ціною на газ для населення. У нас є час до Червня – це наступна точка, коли ми повинні з МВФ прийти до попередньої угоди перед виходом на Раду. У червні потрібно почати роботу з макрофіну (отримання макрофінансової допомоги від ЄС - УНІАН) з Європою, це пов'язані речі, щоб до вересня отримати макрофін", - сказав прем'єр.

Крім того, Шмигаль зазначив, що Україна має достатньо коштів на казначейських рахунках, щоб виконати всі свої зобов'язання з погашення та обслуговування державного боргу. Пік таких погашень буде у вересні.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україну без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Дмитро Шварц