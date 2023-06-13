У травні до держбюджету перерахували 34,3 млрд грн митних та інших платежів.

Через стабільність офіційного курсу гривні до долара Державна митна служба недоотримує митні платежі, так як закладений у державному бюджеті курс на 2023 рік вищий за офіційний на 13%.

"Мають місце ряд об’єктивних факторів, що негативно впливають на рівень надходжень митних платежів. Зокрема, традиційним для 2023 року став "стабільний" офіційний курс долара США на рівні 36,57 грн/дол., у той час як "бюджетний" на 13% вищий – розрахункові недонадходження податків у звітному періоді склали 5,28 млрд гривень", - йдеться у повідомленні Держмитслужби.

Також у Держмитслужбі зазначили, що, крім цього, зниження ще у 2022 році рівня оподаткування імпорту пального призвело до зменшення надходжень у травні на 5,34 млрд гривень.

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При цьому у травні 2023 року митні органи перерахували до державного бюджету 34,3 млрд грн митних та інших платежів при запланованих 34,2 млрд грн.

Роботи митниці - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Державний бюджет України отримує 30% митних та 70% податкових надходжень від довоєнного рівня.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, згідно зі звітом парламентської Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, що оцінювала роботу митниці у 2021-2022 роках, у 2021 році 220 українських митників не склали тест на благонадійність, проте залишилися працювати у Державній митній службі.

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