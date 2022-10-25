Найвища дохідність гривневих паперів досягає 18,5% річних.

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України уряд залучив у державний бюджет від розміщення військових облігацій 166,4 млрд грн, що за офіційним курсом становить близько 5 млрд дол.

Про це повідомила прес-служба Національного банку.

"Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 24 жовтня утримують банки – первинні дилери. Портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України, є другим за обсягом", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що загалом упродовж дії воєнного стану уряд збільшував ставки за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 18,5% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність – 4,5% річних). Ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно. Сьогодні кожен може доєднатися до купівлі військових облігацій та підтримати в такий спосіб фінансову оборону України.

Військові облігації в Україні: що відомо

Після початку повномасштабного війни РФ проти України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій з метою залучення коштів у державний бюджет для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн. Ставка дохідності для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від строку.

Кабінет міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній буде викуповувати військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.

З 3 жовтня, українці можуть купити військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці країни під час воєнного стану.