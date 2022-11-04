Послуга стане доступна всім користувачам вже з наступним оновленням.

В "Дії" триває бета-тест послуги з надання електронної версії "довідки про прописку".

Як повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, незабаром послуга стане доступна всім користувачам. Це відбудеться вже з наступним оновленням застосунку.

"Ми працюємо над тим, щоб такої бюрократичної сутності, як "довідка про прописку", взагалі не існувало. А всю інформацію державні органи могли самостійно перевірити в реєстрах. Але поки витяг про місце проживання необхідний для отримання кожної четвертої державної послуги. Наприклад, якщо ви влаштовуєте дитину в садочок або школу, одружуєтесь, відкриваєте рахунок у банку, стаєте на військовий облік або виходите на нову роботу", – зазначив він.

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Як отримати довідку про прописку в Дії – покрокова інструкція

Відкрийте застосунок "Дія".

Відкрийте меню "Послуги", "Довідки і витяги".

Перейдіть у вкладку "Витяг про місце проживання".

Натисність "Замовити довідку".

Чекайте на отримання PDF-файлу.

Останні оновлення застосунку "Дія"

В середині жовтня "Дію" було оновлено, тепер послуга з надання довідки внутрішньо переміщеної особи працює стабільніше і заявки обробляються швидше.

А з початку минулого місяця українці можуть купити військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці країни під час воєнного стану.

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