Пік виплат за держборгом припадає на травень – 102,5 млрд грн. Також великі виплати заплановані на червень – 89,9 млрд грн і листопад – 84 млрд грн.

У 2023 році Україна має погасити 658,4 млрд грн державного внутрішнього і зовнішнього боргу.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Міністерства фінансів, пік виплат за держборгом припадає на травень – 102,5 млрд грн. Також великі виплати заплановані на червень – 89,9 млрд грн і листопад – 84 млрд грн.

Відповідно до структури виплат 536 млрд грн буде витрачено на обслуговування та погашення державного внутрішнього боргу, 122,3 млрд грн – державного зовнішнього боргу.

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У 2022 році Україна погасила 448,6 млрд грн державного боргу. Платежі з обслуговування держборгу склали 156,5 млрд грн.

Війна в Україні та погашення боргів:

3 грудня 2022 року НБУ оприлюднив календар планових платежів по зовнішній заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті.

У четвертому кварталі 2022 року уряд, центральний банк, підприємства та банки планували виплатити 5,271 млрд доларів, з яких 4,295 млрд доларів - основна сума боргу, 976 млн доларів - відсотки.

Планувалося, що в 2023 році виплати складуть 11,307 млрд доларів, з яких 8,937 млрд доларів - основна сума боргу, 2,369 млрд доларів - відсотки. Пікові платежі були заплановані на перший квартал - 3,235 млрд доларів і на четвертий квартал - 3,062 млрд доларів.

Також планувалося, що в 2023 році Україна повинна буде повернути МВФ 2,758 млрд доларів, з яких 2,438 млрд доларів - основа сума, 414 млн доларів - відсотки.

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