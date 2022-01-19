"Дія" не стане платною через тарифи BankID, стверджують в НБУ.

Інформація про те, що послуги на сайті та в додатку "Дія" можуть стати платними, не відповідає дійсності.

Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі Національного банку України.

"Якщо ви зустрінете новину, що "Дія" стане платною через тарифи BankID НБУ, знайте – це фейк! Нещодавно ми повідомили, що з 1 лютого 2022 року у Системі BankID НБУ запроваджуються тарифи для її учасників. Тарифи передбачені виключно для учасників системи – банків та інших компаній, що надають комерційні послуги. А це означає, що тарифи в Системі BankID НБУ не стосуються абонентів – надавачів некомерційних послуг, зокрема таких як "Дія". Відповідно, у користуванні додатком "Дія" жодних змін, пов’язаних з рішенням НБУ щодо встановлення тарифів для абонентів Системи BankID НБУ, не станеться, і вхід до "Дії" залишається для громадян безплатним", – зазначається в повідомленні.

Читайте такожУ додатку "Дія" з'явилася функція перевірки кредитної історіїНагадаємо, у системі BankID НБУ з 1 лютого 2022 року запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею. Так, будуть запроваджені тарифи на послуги Національного банку: підключення до системи абонента – 2 500 грн; підключення до системи додаткового абонентського вузла – 2 000 грн та інші.

При цьому ці тарифи встановлюються Національним банком лише для учасників Системи BankID НБУ – банків та інших компаній, що надають комерційні послуги (тобто тарифи не стосуються користувачів – фізичних осіб).

Система BankID Національного банку – це державна система віддаленої ідентифікації, яка забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб'єкта, який надає користувачу послугу.

Наприкінці липня стало відомо, що було виявлено низку шахрайських сайтів, які намагалися видати себе за систему BankID Нацбанку.

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