Шахраї пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки.

Виявлено ряд шахрайських сайтів, які намагалися видати себе за систему BankID НБУ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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"Зловмисники пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки та номер телефону", - повідомили в Національному банку.

BankID НБУ: як відрізнити від шахраїв

BankID НБУ не запитує інформацію про користувачів;

BankID НБУ не запитує номери телефонів і платіжних карток;

BankID НБУ тільки забезпечує передачу персональних даних користувача в зашифрованому вигляді від його банку до постачальника послуги;

у BankID НБУ взаємодія відбувається виключно між порталами послуг, що належать учасникам системи. З докладним переліком учасників системи можна ознайомитися на сайті НБУ.

"Для попередження ризиків шахрайства Національний банк просить користувачів бути обережними та ретельно перевіряти інформацію. Зокрема, сторінки в мережі інтернет, які належать НБУ, розміщуються виключно на державному домені gov.ua", - попереджають в Нацбанку.

Що таке BankID

BankID являє собою систему Національного банку для електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб. За її допомогою користувачі можуть отримувати віддалений доступ до адміністративних (державних), фінансових і комерційних послуг.

BankID: що необхідно знати

Національний банк у 2015 році розпочав проект BankID - єдина національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних та юридичних осіб. Впровадження системи спрямоване на створення можливості здійснення банками України електронної дистанційної ідентифікації клієнтів та надання громадянам України віддаленого доступу до державних та адміністративних послуг.

У листопаді 2016 року Національний банк України приступив до проекту з надання банківських послуг із застосуванням єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних та юридичних осіб BankID, який збирався завершити до 2018 року.

У квітні 2020 року з'явилася інформація про те, що українські банки з 28 квітня зможуть проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів без їх особистої присутності. Зокрема, банки зможуть використовувати систему BankID НБУ та електронний підпис, або проводити відеоідентифікацію.

Автор: Ганна Нагорна