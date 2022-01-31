Правління Національного банку України 20 січня оголосило про рішення підвищити облікову ставку на 1 п. п. – до 10%, при тому, що більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) напередодні під час дискусії висловилися за підвищення ставки до 11%.
Як повідомляється на офіційному сайті регулятора, таке рішення було прийнято через стабілізацію ситуації на валютному ринку.
"Членами Правління НБУ додатково враховувалася динамічна зміна вартості українських активів і ознаки стабілізації на валютному ринку, які з'явилися протягом другої половини дня 19 січня і вранці 20 січня. За таких умов посилився ризик, що несподівано жорстка реакція з боку НБУ може бути невірно сприйнята учасниками ринку і спричинить небажану їх реакцію", - йдеться в повідомленні.
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За даними прес-служби регулятора, семеро членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 11% в січні, двоє - до 10% і один - до 12%.
У Нацбанку зазначають, що Комітет з монетарної політики є дискусійним майданчиком, на якому його члени висловлюють свої думки щодо оптимального рішення за ставкою. Водночас дискусія НА КМП не є голосуванням за проект рішення з монетарних питань у класичному розумінні діяльності комітетів, які приймають рішення.
Підвищення облікової ставки:
- У липні 2021 року Нацбанк підвищив облікову ставку до 8% річних.
- Глава Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що це продиктовано посиленням інфляційного тиску і прагненням привести інфляцію до планових 5% у 2022 році.
- У вересні 2021 року Національний банк України підвищив доблікову ставку до 8,5% річних після підвищення її до 8% у липні.
- У жовтні Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 8,5% річних після підвищення її до цього рівня у вересні.
- У грудні 2021 року Національний банк підвищив облікову ставку до 9% річних після збереження її на рівні 8,5% у жовтні.
- 20 січня 2022 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 10% річних після збільшення її до 9% у грудні.