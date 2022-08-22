Найбільша частина суми, переданої Україні, – це військова підтримка.

Польща вже надала Україні допомогу на суму понад 10 мільярдів злотих (€2,1 мільярда). Водночас вартість переданої зброї становить близько 7 мільярдів злотих (€1,47 мільярда).

Про це заявив керівник канцелярії премʼєр-міністра Польщі Міхал Дворчик, пише PAP.

За його словами, підтримка, яку надає Польща Україні, ділиться на дві частини – витрачену на території Польщі та передану в Україну. Дворчик додав, що найбільша частина суми, переданої Україні, – це військова підтримка.

"Це не тільки прояв солідарності з нашим східним сусідом, але й стратегічна дія, що сприяє безпеці Польщі. Кожен знищений в Україні російський танк – це потенційно мінус один танк, який міг би згодом стояти на російсько-польському чи білорусько-польському кордоні", – наголосив керівник канцелярії польського премʼєра.

Він також зазначив, що під час свого останнього візиту в Україну "звідусіль почув подяку за відданість польського суспільства і підтримку уряду".

Нагадаємо, дещо раніше у Польщі заявили, що наступні два місяці можуть вирішити результат війни.

Вас також можуть зацікавити новини: