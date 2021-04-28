У законопроекті №3515 Третьякова запропонувала прив'язати прожитковий мінімум до середнього рівня зарплати.

Голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") пропонує прив'язати в Україні прожитковий мінімум спершу до 40% середньої зарплати по країні, тобто підвищити його.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна".

Читайте такожЗ вересня в Україні пенсії та соцвиплати видаватимуть за новими правилами: що зміниться"У законопроекті №3515 я запропонувала зв'язок прожиткового мінімуму із середнім рівнем заробітної плати. Спочатку я пропоную, щоб це було 40%, а взагалі хотіла б, щоб 60%. У проекті ж прописано, що протягом 10 років він буде зростати на 1% - до 50%. Якщо зробити одразу 50%, це розбалансує держбюджет", - говорить Третьякова.

Вона також переконана, що на базі Мінсоцполітики має бути створено демографічне агентство, яке буде досліджувати різні види домогосподарств з різним рівнем доходів і проводити їхнє опитування.

Раніше повідомлялося, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні із січнем 2020 року на 15% - до 12 337 грн.

Розмір прожиткового мінімуму в Україні

З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис. 197 грн до 2 тис. 270 грн.

Одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики на 2021 рік буде запровадження розрахунку реального прожиткового мінімуму та визначення на його основі базових соціальних гарантій.

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Автор: Ольга Робейко