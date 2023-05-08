Кошти спрямують на оплату праці працівників бюджетної сфери.

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР), повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий 2023 року.

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Фінансова допомога Україні від партнерів

Як повідомляв УНІАН, у квітні стало відомо, що Україна отримає 2,5 млрд доларів з цільового фонду Світового банку на реалізацію проектів по відновленню лікарень, систем теплопостачання, об'єктів енергетичної та транспортної інфраструктури.

Також 200 млн доларів у вигляді гранту від Світового банку буде виділено на відновлення української енергетичної інфораструктури.

Кошти на допомогу Україні виділяють також інші країни. Зокрема, Данія в цьому році планує виділити 1 мільярд євро на підтримку України. Також Німеччина виділяє додаткові 111 млн євро на житло для ВПО, а також на ремонт соціальної інфраструктури.

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