На 2025 рік програмою EFF передбачено до 2,7 млрд доларів.

До державного бюджету України надійшов сьомий транш обсягом близько 1,1 мільярда доларів від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

У Міністерстві фінансів нагадали, що 20 грудня Виконавча рада Фонду схвалила шостий перегляд програми EFF.

"За час функціонування програми EFF Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дозволило залучити близько 9,8 мільярда доларів з передбачених програмою 15,6 мільярда доларів. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за програмою", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Зазначається, що наступні заходи, які Україна повинна буде вжити, визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

За даними Мінфіну, на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,7 мільярада доларів за результатами чотирьох переглядів.

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20 грудня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд за результатами шостого перегляду Механізму розширеного фінансування (EFF) надасть Україні ще близько 1,1 мільярда доларів.

Експерти МВФ у меморандумі оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни, яка триватиме до середини 2026 року.

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