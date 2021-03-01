На боротьбу з коронавірусом було спрямовано майже 300 млн дол.

Україна реалізувала у 2020 році 693,55 млн дол. кредитних коштів, наданих Світовим банком.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, про це сказав заступник міністра Олександр Кава під час зустрічі з чергового перегляду кредитного портфеля з директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Банерджі.

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"Співпраця України та Світового банку у 2020 році була вкрай вдалою, а вибірка коштів в рамках портфеля МБРР стала найбільшою за всю історію співпраці в порівнянні з минулими роками та склала 693,55 млн дол., включаючи вибірку коштів за прямими залученими кредитами, кредитом під державну гарантію і надходження до загального фонду державного бюджету", – цитує Каву прес-служба Мінфіну.

Заступник міністра нагадав, що у 2020 році від Світового банку на боротьбу з коронавірусом до загального фонду державного бюджету було направлено 296,85 млн дол. Він уточнив, що зараз на стадії підготовки знаходиться новий спільний проект "екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні".

Під час перегляду портфеля проектів Світового банку в Україні було розглянуто питання допомоги Світового банку за проектом будівництва нової ділянки залізниці між станціями "Південнодонбаська" і "Курахове", що дозволить забезпечити стійке і швидке сполучення між Маріуполем і Краматорськом.

Зазначається, що також обговорювалася можливість залучення коштів Світового банку для будівництва нової залізниці за маршрутом Чернівці - Хотин - Кам'янець-Подільський. "Такий проект дозволить скоротити час поїздки з нинішніх 12 до 6 годин", - сказано в повідомленні.

Що цьому передує

Раніше Кабінет Міністрів України схвалив залучення кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 350 млн дол. на відновлення української економіки.

Світовий банк

Світовий банк - це міжнародна фінансова організація, створена з метою надання фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. Зараз до структури Світового Банку входять дві інституції: Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку.

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Автор: Богдан Слуцький