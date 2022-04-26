Отримання та використання картки безкоштовне.

Одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance запустила картку для українців, на яку нараховуватиме 75 доларів щомісяця.

Про це повідомила прес-служба Binance.

В прес-службі зазначили, що картка Binance створена для всіх поточних і нових користувачів Binance з України, які були змушені переїхати до країн європейської економічної зони (ЄЕЗ) через війну з Росією. Це дозволить переміщеним українцям здійснювати або отримувати криптовалютні платежі, а також оплачувати нею покупки в магазинах європейської економічної зони, які приймають карткові платежі. Отримання та використання картки безкоштовне.

"Біженці, які пройшли перевірку місцевими некомерційними організаціями та подали заявку на отримання криптовалютних карт Binance Refugee, отримають 75 BUSD, що еквівалентно 75 доларів США на місяць протягом трьох місяців відповідно до рекомендованого рівня пожертв УВКБ ООН, Агентства ООН у справах біженців. Криптовалюта BUSD буде автоматично конвертована в місцеву валюту під час оплати карткою", - йдеться в повідомленні.

Як отримати криптокарту Binance Refugee Crypto Card:

Біженцям потрібно буде використовувати наявний обліковий запис, зареєстрований в Україні, або зареєструвати новий обліковий запис Binance на українську домашню адресу, навіть якщо вони зараз проживають в іншій країні ЄЕЗ.

Усі користувачі повинні будуть пройти повну KYC-перевірку.

"Крім того, Binance Charity створила криптовалютний краудфандинговий сайт "Фонд екстреної допомоги Україні", щоб люди з усього світу могли жертвувати криптовалюту на підтримку України. Він уже зібрав близько 1 млн дол.", - додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Binance - сервіс обміну криптовалют, який було створено у 2017 році, а у січні 2018 року сервіс став найбільшим у світі за обсягами торгів.

Як повідомляв УНІАН, криптобіржа Binance обмежила доступ для користувачів із Росії. Користувачі поки зможуть використовувати тільки функцію виведення.

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