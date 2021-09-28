Хоча в Україні вже більше року як вивели з ужитку монети номіналом 25 копійок, колекціонери готові купити деякі з них за колосальні гроші. І в майбутньому їх ціна тільки виросте.
Про це повідомляє "Главком".
Йдеться про нестандартні екземпляри: з експериментальних випусків, дорогих сплавів, з особливостями штемпеля, поєднанням різних штампів аверсу і реверсу або будь-якими дефектами.
Одну з таких монет 1992 року випуску нещодавно розмістили на одному з онлайн-аукціонів за 10 тис. гривень.
Читайте такожМонети по 50 копійок скуповують за 10 тисяч гривень: як знайти удачу у своєї кишені (фото)За словами її власника, така монета - єдина в своєму роді, завдяки особливостям відливу. У написі "25 копійок" букви "й" і "о" з'єднані, а також над буквою "о" можна побачити малопомітний хвостик.
На цьому тлі є сенс уважніше вивчити 25-копійчані монети, що залишилися, на предмет наявності в них будь-якого браку - зміщення, викривлення та інших незвичайних елементів. Втрачати такий грошовий знак вкрай небажано.
Для таких лотів навіть 10 тис. грн не межа. Як вже повідомляв УНІАН, на інтернет-аукціонах можна знайти 25-копійчані монети навіть по 162 тис. грн.