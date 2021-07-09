Монета номіналом 25 копійок з браком при виробництві продається за 28 тисяч гривень.

Українські нумізмати готові заплатити десятки тисяч гривень за особливі монети, які досі перебувають в обігу.

Про це йдеться в оголошеннях, розміщених на Crafta.ua.

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Так, колекцію монет номіналом 25 копійок 1992 року випуску можна придбати за 162 тисячі гривень.

Монета номіналом 25 копійок з браком при виробництві продається за 28 тисяч гривень.

Досить висока ціна пояснюється браком: при карбуванні інструмент змістився. Отже, така монета - єдина у своєму роді.

Набір монет 1992-го року випуску номіналом в 10, 25 і 50 копійок можна продати за 50 тисяч гривень.

Набір монет номіналом 1 гривня 2001 року можна купити за 10 тисяч гривень.

Монету номіналом 50 копійок 1993 року випуску продають за 6 тисяч гривень.

Рідкісна гривня

В Україні деякі монети номіналом в 1 гривню можна продати за ціною від 8 до 16 тис.грн, залежно від стану.

Йдеться про монети 1992 року випуску. За словами нумізматів, це досить рідкісні монети, які відрізняються гладким карбуванням ребра.

Монету, на якій збереглося 95% рельєфу, можна продати за 15,6 тис.грн.

Зіпсовані монети

25 червня 2021 року Національний банк України виставив на аукціон брухт зношених і виведених з обігу монет загальною вагою близько 45,8 тонни.

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Автор: Олена Коваленко