За розрахунками Мінекономіки, обсяг ВВП у першому півріччі 2021 року збільшився на 1,7% проти першої половини минулого року.

Зростанню реального ВВП України у другому кварталі 2021 року на 5,4% сприяли насамперед відновлення економічної активності та нарощування обсягів реалізації проектів "Великого будівництва".

Про це заявив міністр економіки України Олексій Любченко, повідомляє прес-служба відомства.

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За оперативною оцінкою Державної служби статистики, реальний ВВП у II кварталі 2021 року збільшився на 5,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року після падіння на 2,2%. За розрахунками Мінекономіки, обсяг ВВП у першому півріччі 2021 року збільшився на 1,7% проти першої половини минулого року.

Любченко зазначив, що зростанню ВВП сприяло відновлення активності практично у всіх видах економічної діяльності, активізація будівництва на тлі запуску програми іпотечного кредитування, нарощування обсягів реалізації проектів "Велике будівництво" і сприятлива кон'юнктура на зовнішніх сировинних ринках.

"Спостерігаємо відновлення у виробничій сфері, зростання демонструють всі види економічної діяльності, крім сільського господарства. Ці фактори дозволять компенсувати поточне відставання в економічному розвитку та утримувати до кінця року позитивний тренд. Наша мета - зростання ВВП на 4%", - підкреслив міністр.

На зростання ВВП в II кварталі цього року вплинули ознаки поступового відновлення і формування оптимістичних бізнес-настроїв через пом'якшення карантинних обмежень в економіці.

Також позитивний ефект мав високий споживчий попит населення через встановлення з 1 січня цього року мінімальної заробітної плати на рівні 6 тис.грн і, як наслідок, зростання середньомісячної заробітної плати на 16,5% В II кварталі 2021 року в річному вимірі.

Крім того, в Мінекономіки відзначають сприятливу кон'юнктуру на зовнішніх сировинних ринках. У II кварталі 2021 року індекс цін на базові метали збільшився на 68,3%, світові ціни на залізну руду – у 2,1 раза, на добрива – на 64,8%, на пшеницю – на 30,9%, на кукурудзу – у 2 рази. За попередніми даними, експорт товарів і послуг у II кварталі 2021 року зріс на 45,1% проти показника II кварталу минулого року.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вимірі - у порівнянні з червнем 2020 року склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Національний банк України зберіг дисконтна ставка на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

22 липня 2021 року Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році.

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,4% у річному вираженні.

Автор: Катерина Жирій