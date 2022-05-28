На сьогодні єдиним джерелом даних про безробіття є опитування громадян.

Одним із наслідків війни в Україні стало зростання безробіття в державі. І навіть ті українці, які не втратили роботу, не отримують заробітну платню в повному обсязі.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"На сьогодні єдиним джерелом даних про безробіття є опитування громадян. Останні опубліковані дані – за квітень. За цими даними безробіття зросло з 9 відсотків у лютому до 27 відсотків у березні та трохи зменшилося до 26 відсотків у квітні. Тільки 34 відсотки українців, що працювали станом на початок війни, отримували заробітну плату за квітень в повному обсязі", - заявив економіст.

Вишлінський також наголосив, що очікує меншого скорочення реальних доходів громадян, ніж падіння економіки.

"Загалом по року я б очікував меншого скорочення реальних доходів громадян, ніж падіння економіки, десь до 25 відсотків. Зокрема, пенсії було осучаснено на 14 відсотків у березні, з урахуванням інфляції їхнє реальне скорочення буде лише на 5-10 відсотків", - зазначив економіст.

Ринок праці в Україні:

Станом на 29 травня кількість вакансій в Україні зменшилась у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом.

Станом на 15 травня на українському ринку праці попит на роботу значно перевищував її пропозицію.

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