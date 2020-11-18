Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 листопада залучило до державного бюджету 2,5 млрд грн.
Як повідомляється на сайті Мінфіну, кошти в гривні отримані в результаті продажу двох пакетів гривневих облігацій на суму 298,6 млн грн і 75,3 млн грн, терміном обігу 343 і 1078 днів відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,5% і 11, 1% річних.
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Кошти в доларах отримані в результаті продажу облігацій на суму 75,9 млн дол. терміном обігу 442 дні, із середньозваженою ставкою прибутковості 3,77%. Гривневий еквівалент залучених коштів за офіційним курсом становить 2,1 млрд грн.
Що цьому передувало
- Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
- Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 млрд грн, 2,8 млрд дол. і 630 млн євро.
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