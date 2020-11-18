Кошти отримані в результаті розміщення трьох пакетів облігацій.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 листопада залучило до державного бюджету 2,5 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, кошти в гривні отримані в результаті продажу двох пакетів гривневих облігацій на суму 298,6 млн грн і 75,3 млн грн, терміном обігу 343 і 1078 днів відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,5% і 11, 1% річних.

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Кошти в доларах отримані в результаті продажу облігацій на суму 75,9 млн дол. терміном обігу 442 дні, із середньозваженою ставкою прибутковості 3,77%. Гривневий еквівалент залучених коштів за офіційним курсом становить 2,1 млрд грн.

Що цьому передувало

Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 млрд грн, 2,8 млрд дол. і 630 млн євро.

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Автор: Катерина Жирій