Додаткові виплати обіцяють нарахувати з жовтня.

Українські пенсіонери отримають додаткові виплати. Цього року люди віком 75-80 років отримають по 400 гривень, а з наступного року доплати по 300 гривень отримають пенсіонери віком від 70 до 75 років.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, минулого року доплати по 500 гривень отримали люди старше 80 років.

"З жовтня цього року пенсіонери віком 75-80 років отримуватимуть доплати по 400 гривень", - зазначив політик.

Читайте такожКабмін затвердив проект держбюджету-2022При цьому він вказав, що наступного року політику щодо встановлення справедливих соціальних виплат продовжать.

"З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати в сумі до 300 гривень. Це ті категорії громадян, у яких пенсії менше середньої заробітної плати 2020 року", - підсумував Шмигаль.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні деякі пенсіонери отримуватимуть відразу 10 виплат при виході на пенсію за віком. Як зазначають у Пенсійному фонді, йдеться про працівників педагогічної сфери, які йдуть на пенсію за віком.

Розмір пенсії визначається з урахуванням усього накопиченого страхового стажу незалежно від установи та посади, на якій цей стаж придбано, та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Автор: Анастасія Горбачова