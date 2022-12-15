У грудні ситуація відрізняється, оскільки в кінці року відбувається низка додаткових нарахувань захисникам.

У грудні українським військовим виплатять на 37% більше грошового забезпечення, ніж у попередньому місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона розповіла про фінансування українських військовослужбовців.

"Станом на 14 грудня Міністерство оборони вже профінансувало до військових частин 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях. Це 100 тис. грн. І 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану. Це 30 тис. грн", - зазначила Маляр.

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Вона зауважила, що формально наразі виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення. Йдеться про виплату посадового окладу, виплати за звання та вислугу років.

"Зазвичай це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення. Але у грудні ситуація відрізняється. Річ у тому, що в кінці року відбувається низка додаткових нарахувань... Тому у грудні ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було у листопаді. Зараз ці нарахування якраз здійснюються", - сказала заступниця міністра.

За даними Маляр, загалом протягом 2022 р. Міноборони профінансувало майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж це було у 2021 р. Вона додала, що виплати родинам загиблих героїв здійснюються по мірі опрацювання документів, і цей процес триває безперервно.

Виплати військовим під час війни

27 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що заробітна платня вітчизняних військовослужбовців складатиме 100 тис. грн на місяць до кінця війни.

На початку березня стало відомо, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тисяч гривень щомісячно.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду назвав Держбюджет на 2023 рік "бюджетом для перемоги". Більше 1 трлн грн буде направлено на армію та безпеку країни.

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