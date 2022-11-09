За квітень-липень потреби Генштабу ЗСУ у забезпеченні виросли в 4 рази.

Станом на 3 листопада Міноборони профінансувало зарплати військовим на суму 496,9 мільярда гривень.

Член фінансового комітету Ради, нардеп Ярослав Железняк зазначив у Telegram, що це у 8,1 раза більше, ніж за весь 2021 рік.

За його словами, за квітень-липень потреби Генштабу ЗСУ у забезпеченні виросли в 4 рази.

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За вказаний період для забезпечення тилових потреб військових та працівників ЗСУ Міноборони уклало 641 угоду на суму 96,06 мільярда гривень:

продовольство - 24,6 мільярда гривень

одяг, взуття та інші речі - 24,08 мільярда гривень

паливо та мастила - 7,7 мільярда гривень.

Виплати військовим під час війни

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення. Тоді в Україні почалась мобілізація та відправка військовослужбовців на фронт.

27 лютого президент Володимир Зеленський під час виступу заявив, що заробітна платня вітчизняних військовослужбовців складатиме 100 тис. грн на місяць до кінця війни.

На початку березні у Міноборони додали, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тисяч гривень щомісячно.

20 вересня заступник міністра оборони Анна Маляр назвала ймовірну причину, по якій можуть відбуватися затримки виплат "бойових" військовослужбовцям. Їх українські захисники отримують додатково до посадових окладів та нарахувань за звання.

Нещодавно парламент затвердив Держбюджет-2023. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду назвав Держбюджет на 2023 рік "бюджетом для перемоги". Більше 1 трлн грн буде направлено на армію та безпеку країни.

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