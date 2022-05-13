Володимир Зеленський оголосив про створення глобального проекту United24, який має на меті об'єднати людей з усього світу у бажанні допомогти Україні

За перший тиждень роботи платформи UNITED24 для збору коштів на підтримку України на рахунки НБУ надійшло понад 25 млн дол.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Завдяки вашій підтримці на рахунки Національного банку України надійшло 25 млн 804 тисячі 580 доларів. Пожертви на підтримку України надійшли з 72 країн світу. Серед найактивніших донорів — США, Велика Британія, Франція, Канада, Німеччина і, звичайно, Україна", - написав він.

Окрім того, зібрано 735 тис. 673 доларів через партнерський фонд Ukraine House і 362 тис. 379 доларів надійшло в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay.

Зазначається, що протягом перших 7 днів кошти накопичувалися на рахунках НБУ. Тепер вони будуть розподілятися міністерствами на найбільш важливі потреби України.

"Відсьогодні звіти НБУ про кількість зібраних коштів оновлюватимуться щодня. Перший звіт міністерств про призначення та розподіл коштів буде опубліковано рівно за тиждень, 19 травня", - написав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про створення глобального проекту United24, який має на меті об'єднати людей з усього світу у бажанні допомогти Україні.

Перша складова проекту United24 – однойменна платформа для збору коштів на підтримку України. Мета цієї ініціативи – збільшити обсяги пожертв на користь України, забезпечити ефективність і прозорість їх розподілу.

Допомога розподілятиметься за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна й медична допомога, відбудова країни.