У 2022 році планується збільшення середньої зарплати медикам до майже 14,5 тис. грн.

Кабінет міністрів планує наступного року підвищити заробітні плати працівникам медичної сфери.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами прем’єр-міністра, середня зарплата в екстреній медицині на сьогодні становить понад 21 тисячу гривень (після оподаткування – майже 17 тисяч гривень), а у 2022 році планується збільшення середньої зарплати до 29 тисяч 869 гривень (після оподаткування – 24 тисячі 44 гривні).

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На первинній ланці середня заробітна плата на сьогодні становить 15 тисяч 652 гривні (після оподаткування – 12 тисяч 599 гривень), а у 2022 році планується збільшення цього показника до 16 тисяч 357 гривень (після оподаткування – 13 тисяч 167 гривень).

На вторинній ланці заробітна плата на сьогодні становить майже 11 тисяч гривень (після оподаткування – 8855 гривень), а у 2022 році планується збільшення до 13 тисяч 300 гривень (після оподаткування – 10 тисяч 706 гривень).

Загалом середня зарплата наразі у медичній сфері становить 11 тисяч 553 гривні (після оподаткування – 9300 гривень), а на наступний рік планується її підвищення до майже 14,5 тисячі гривень ( після оподаткування – 11 тисяч 672 гривні).

Довідка УНІАН. Первинна ланка ― це сімейні лікарі, педіатри та терапевти, що не мають спеціалізації. Лікарні вторинної ланки надають спеціалізовані та більш складні послуги ― наприклад, при травмах, отруєннях, патологічних станах, вагітності, допомагають відновлюватися після хвороб.

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Автор: Богдан Слуцький