Срібна монета номіналом 20 грн присвячена Лесі Українці.

Національний банк з 21 січня 2021 року вводить в обіг пам'ятну монету "До 150-річчя від дня народження Лесі Українки".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Срібна монета номіналом 20 грн присвячена українській поетесі, драматургу, перекладачці, літературному критику та громадському діячеві - Лесі Українці (Лариса Петрівна Косач).

"Леся Українка - один з найвидатніших українських художників слова. Багатогранний талант письменниці проявився в найрізноманітніших жанрах - ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Її творчість сповнена глибоких патріотичних почуттів до України", - додали в НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі напис УКРАЇНА, праворуч від якого малий Державний Герб України; та композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки: ліворуч на дзеркальному тлі - стилізовані під свічки образи чоловіка та жінки; праворуч - ключ журавлів, над яким номінал та рік карбування монети 20/ГРИВЕНЬ/2021.

"На реверсі монети на тлі стилізованих гілок з листям зображений портрет Лесі Українки; ліворуч - роки життя 1871/1913; написи: ЛЕСЯ/Українка (під портретом), л.Косач-Квітка / (у літературі ЛЕСЯ УКРАЇНКА) (факсиміле Лесі Українки)", - йдеться в повідомленні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори: Роман Чайковський, Володимир Атаманчук

Маса дорогоцінного металу в чистоті: 62,2 г. Тираж: 2500 шт.

Монети, які вже не приймають

З 1 жовтня 2019 року монети номіналами 1, 2 і 5 копійок перестали бути засобом платежу в Україні.

З 1 жовтня 2020 року в Україні не приймають старі банкноти та монети по 25 копійок.

Нові монети

29 вересня 2020 року Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену місту Запоріжжя.

18 листопада 2020 року Нацбанк заявив про те, що вводить в обіг монету, присвячену Держприкордонслужбі. Номінал монети - 10 гривень.

12 січня 2021 року в Україні була введена в обіг нова пам'ятна монета, присвячена Агатангелу Кримському.

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Автор: УНІАН