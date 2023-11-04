Також в ЄС прокоментували затягування ухвалення рішення в Сполучених Штатах про виділення коштів на допомогу на наступний рік.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в Європейському Союзі прагнуть до кінця року погодити виділення 50 млрд євро для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Євросоюз допомогти Україні, якщо у 2024 році допомога США буде скорочена, президент Єврокомісії наголосила, що Сполучені Штати - це сильний прихильник України з самого першого дня під час усього часу війни Росії проти України.

"Звичайно, це внутрішнє та суверенне рішення США як рухатись, але коли у нас відбулись перемовини з США - два або тижні тому у нас відбувся саміт ЄС-США - ми доповіли про нашу частку, як ми працюємо над цим, і звичайно, я поінформувала про 50 млрд євро, які я запропонувала Європейській Раді, і що ми наполегливо працюємо, аби погодити їх до кінця року", - сказала фон дер Ляєн.

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За її словами, вона провела розмови з американськими сенаторами і членами Палати представників США.

"Ми пояснили, що ми робимо, і чому ми вважаємо, що вкрай важливо, аби Україна мала фінансову стабільність і передбачуваність в своєму бюджеті", - сказала фон дер Ляєн.

Фонд допомоги Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський парламент підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро.

Європейський союз має в грудні ухвалити остаточне рішення щодо створення фонду допомоги Україні, кошти від якого наша держава отримуватиме впродовж наступних чотирьох років за умови виконання певних вимог. Кабінет міністрів України має підготувати план реформ, які затвердять європейці.

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