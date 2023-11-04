Президент України Володимир Зеленський зустрів президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн на центральному залізничному вокзалі Києва та вручив залізничникам державні нагороди з нагоди Дня працівників і працівниць залізниці.
Як передає кореспондент УНІАН, президент Єврокомісії прибула з візитом до України. Глава держави сказав, що радий вітати фон дер Ляєн у Києві. Як відзначив Зеленський, без залізничників державі було би в тисячі разів складніше вистояти у війні та зберегти життя людей.
"Наша залізниця - це значно більше, ніж просто транспорт. Це гарантія, що наші люди, наша українська економіка, наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають. Наша залізниця - це гарантія, що області України, наші міста і села в різних частинах нашої держави навіть під обстрілами російських терористів об'єднані в один простір життя з необхідними сервісами і товарами", - сказав Зеленський.
Глава держави повідомив, що попри будь-які небезпеки на залізниці працюють 220 тис. людей, аби працювала держава і економіка. "Щоб наші цінності, які об'єднують всю Європу, могли доводити свою вищість над будь-якими спробами ворога Європи розірвати континент та зруйнувати життя", - відзначив Зеленський.
Він додав, що українські залізничники допомогли евакуювати 4 млн людей з районів бойових дій, а також перевезли лише від початку цього року більше ніж 120 млн тонн вантажів, зокрема, і глобально важливих, таких як продовольство.
Президент вдячний кожній країні та Євросоюзу за підтримку залізничних шляхів солідарності. "Українські залізничники додають Європі внутрішньої інтегрованості і внутрішніх зв'язків", - сказав Зеленський і наголосив, що залізничники змогли побудувати нові життєвоважливі маршрути з Польщею, Румунією і Молдовою. Крім того, завдяки дипломатичним поїздам Україну відвідало понад 500 іноземних делегацій.
"Війна забрала життя 530 наших працівників залізниці", - повідомив глава держави. Президент України переконаний, що війна за незалежність для України є народною. "Мільйони людей воюють і працюють для збереження нашого вільного способу життя України як органічної частини Європи, нашого суспільства і великого дому. Ми захистимо Україну. Я абсолютно в цьому впевнений. Немає навіть сумніву і захистимо нашу незалежність", - наголосив Зеленський.
Своєю чергою, фон дер Ляєн сказала, що українські залізничники зберігають життєвоважливу лінію життя. Нагадаємо, з початку війни вона вже вшосте прибула до Києва поїздом.
Візити голови Єврокомісії в Київ
На думку редактора "Радіо Свобода" Рікард Джозвяка, візит фон дер Ляєн до Києва на початку листопада свідчить про прогрес України у виконанні реформ, які обов'язкові для вступу до Євросоюзу.
Нещодавно в Офісі президента України заявили, що перемовини про вступ України до Євросоюзу розпочнуться у першій половині 2024 року - під час головування Бельгії у Раді ЄС.