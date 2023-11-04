Урсула фон дер Ляєн вже вшосте прибула до Києва поїздом.

Президент України Володимир Зеленський зустрів президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн на центральному залізничному вокзалі Києва та вручив залізничникам державні нагороди з нагоди Дня працівників і працівниць залізниці.

Як передає кореспондент УНІАН, президент Єврокомісії прибула з візитом до України. Глава держави сказав, що радий вітати фон дер Ляєн у Києві. Як відзначив Зеленський, без залізничників державі було би в тисячі разів складніше вистояти у війні та зберегти життя людей.

"Наша залізниця - це значно більше, ніж просто транспорт. Це гарантія, що наші люди, наша українська економіка, наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають. Наша залізниця - це гарантія, що області України, наші міста і села в різних частинах нашої держави навіть під обстрілами російських терористів об'єднані в один простір життя з необхідними сервісами і товарами", - сказав Зеленський.

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Глава держави повідомив, що попри будь-які небезпеки на залізниці працюють 220 тис. людей, аби працювала держава і економіка. "Щоб наші цінності, які об'єднують всю Європу, могли доводити свою вищість над будь-якими спробами ворога Європи розірвати континент та зруйнувати життя", - відзначив Зеленський.

Він додав, що українські залізничники допомогли евакуювати 4 млн людей з районів бойових дій, а також перевезли лише від початку цього року більше ніж 120 млн тонн вантажів, зокрема, і глобально важливих, таких як продовольство.

Президент вдячний кожній країні та Євросоюзу за підтримку залізничних шляхів солідарності. "Українські залізничники додають Європі внутрішньої інтегрованості і внутрішніх зв'язків", - сказав Зеленський і наголосив, що залізничники змогли побудувати нові життєвоважливі маршрути з Польщею, Румунією і Молдовою. Крім того, завдяки дипломатичним поїздам Україну відвідало понад 500 іноземних делегацій.

"Війна забрала життя 530 наших працівників залізниці", - повідомив глава держави. Президент України переконаний, що війна за незалежність для України є народною. "Мільйони людей воюють і працюють для збереження нашого вільного способу життя України як органічної частини Європи, нашого суспільства і великого дому. Ми захистимо Україну. Я абсолютно в цьому впевнений. Немає навіть сумніву і захистимо нашу незалежність", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою, фон дер Ляєн сказала, що українські залізничники зберігають життєвоважливу лінію життя. Нагадаємо, з початку війни вона вже вшосте прибула до Києва поїздом.

Візити голови Єврокомісії в Київ

На думку редактора "Радіо Свобода" Рікард Джозвяка, візит фон дер Ляєн до Києва на початку листопада свідчить про прогрес України у виконанні реформ, які обов'язкові для вступу до Євросоюзу.

Нещодавно в Офісі президента України заявили, що перемовини про вступ України до Євросоюзу розпочнуться у першій половині 2024 року - під час головування Бельгії у Раді ЄС.

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