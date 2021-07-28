Реальна заробітна плата за рік зросла на 12,9%.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла порівняно з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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При цьому в порівнянні з травнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати в червні виріс на 6%.

Реальна заробітна плата в червні 2021 року у порівнянні з червнем 2020 року зросла на 12,9%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року була у 2,4 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6000 грн.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Кіровоградській області - 11 497 грн, а найбільша - в Донецькій - 14 988 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками червня склав 20 455 грн.

Мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше - 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Катерина Жирій