Сума у 800 мільярдів доларів - загальна оцінка України втрат від війни.

Україна планує залучити 800 мільярдів доларів на післявоєнне відновлення.

Як розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, про це йдеться у розробленому спільно із США документі щодо відновлення та економічного розвитку України.

"Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Метою буде залучення 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. 800 мільярдів доларів – це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни", - сказав він.

Так, в одному з пунктів документу сказано, що США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром 200 мільярдів доларів для прозорого та ефективного інвестування в Україну.

"Ми не знаємо з вами, чи буде це 200 млрд. Все це предмет для розмови. Ми не знаємо, чи погодиться Європа. Бо коли ми кажемо 200 – Америка з Європою. Тобто Америка має на увазі: вони – 100 і Європа – 100. Ми до кінця не знаємо, як буде", - зауважив президент.

За словами Зеленського, для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Також в документі йдеться про те, що Київ залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.

"Компенсацію для нас дуже важливо було акцентувати. Я не впевнений, що все це залишиться в таких формулюваннях. Я просто кажу, що на сьогодні це так", - додав президент.

Фінансування України – останні новини

У вересні Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. За її умовами, Лондон зобов’язується щороку надавати Києву військову допомогу на суму не менше 3,6 мільярда фунтів старлінгів (понад 4 млрд євро) до 2031 року та після - за потреби.

18 грудня ЄС ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а ЄС залишає за собою право використовувати наявні грошові залишки для фінансування цього кредиту.

