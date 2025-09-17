Угода також включає навчання українських військових, підтримку пілотів та постачання військової авіації.

Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. За її умовами, Лондон зобов’язується щороку надавати Києву військову допомогу на суму не менше 3,6 мільярда фунтів старлінгів (понад 4 млрд євро) до 2031 року та після - за потреби.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний Закон (№ 0332) закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка стосується безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Ця угода була підписана ще в січні 2025 року президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вона передбачає суттєве посилення військової підтримки - Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів до фінансового року 2030/31 та після - за потреби.

Слід зазначити, що станом на 17 вересня 1 фунт стерлінгів дорівнює 1,16 євро. Таким чином, 3,6 мільярда фунтів стерлінгів становлять приблизно 4,18 мільярда євро.

"Це включає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, дронах, артилерії, а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force", - йдеться у повідомлені.

Крім оборонного компоненту, угода містить зобов’язання щодо співпраці у енергетиці, зокрема в галузі "зеленої" енергетики та критичних мінералів, між країнами - в технологічному розвитку, наукових дослідженнях, агротехнологіях, дронобудуванні, а також у культурній, освітній та гуманітарній сферах.

Крім цього, документ передбачає чіткі механізми консультацій між сторонами у випадку загрози або агресії та підходів до морської безпеки.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний у Telegram наголосив, що угода - "унікальний документ, який означає інтеграцію України у західний світ та перетворення на регіональний центр стабільності".

"Для Британії – це зміцнення позицій у Східній Європі, нові ринки та підтвердження статусу країни, яка стоїть на сторожі міжнародного права і демократії. А для світу – це прецедент про те, як можна підтримати країну, що стала жертвою агресії. І не лише зброєю", - написав Залужний .

Як Британія підтримує Україну – інші новини

Велика Британія посилила тиск на воєнну машину російського диктатора Володимира Путіна шляхом запровадження нових санкцій проти сотні фізичних і юридичних осіб, аби скоротити доходи і воєнні поставки для російської армії. Санкції спрямовані проти 70 кораблів "тіньового флоту" РФ. Ці кораблі перевозять російську нафту і є ключовими постачальниками воєнних компонентів.

Крім того, у Великій Британії збираються налагодити великомасштабне виробництво передових дронів-перехоплювачів, які зможуть допомогти Україні захиститися від російських повітряних атак. Ці безпілотники розроблені Україною за підтримки британських учених і ефективні у знищенні російських "Шахедів" та інших ударних БПЛА.

