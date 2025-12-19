Російські активи будуть заморожені доти, доки Росія не виплатить Україні компенсацію.

Після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Про рішення повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі Х.

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було ухвалено. Ми пообіцяли, ми виконали", - заявив він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також прокоментував рішення, зазначивши, що "Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта".

Він зазначив, що російські активи будуть заморожені доти, доки Росія не виплатить Україні компенсацію.

У свою чергу, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що механізм працюватиме за принципом "репараційного кредиту": Україна буде зобов’язана повернути ці кошти лише після того, як Росія виплатить репарації. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а ЄС залишає за собою право використовувати наявні грошові залишки для фінансування цього кредиту.

"Ми зібралися з чіткою метою вирішити фінансові потреби України на найближчі два роки, і я дуже рада повідомити, що нам це вдалося. Ми досягли угоди, яка дозволяє повністю їх забезпечити", - зауважила вона.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що без репараційного кредиту Україна зіштовхнеться з "великою проблемою".

Водночас РФ налаштована боротися за заморожені активи. Банк Росії вже заявив про подання позову проти депозитарію Euroclear, а Центробанк РФ погрожує ЄС судами та конфіскацією активів.

